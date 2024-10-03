Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde bir araya geldiği öğrencilere Sakarya’nın gençlik projelerini anlattı, onların taleplerini dinledi. AKM’nin tahsisi, kütüphane ve kültür merkezi projelerinin detaylarını anlatan Alemdar gençlere, “Bir hayaliniz olsun” çağrısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu. Gençlere yönelik projeleri ve şehre dair merak edilenleri anlatan Başkan Alemdar, gençlerle uzun uzun sohbet edip fotoğraf çektirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Okul Müdürü Canan Başer Borlukçu ve öğretmenler de katıldı. Başkan Alemdar, gençlere "Hayal kurun ve bu hayal etrafınızdaki herkese örnek olsun" vurgusu yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Alemdar, ayrıca Gençlik Meclisi ile Sakarya’da gençlerin sesini daha gür hale getireceklerini belirterek, "Hayali olan herkese kapılarımızı açacağız" ifadelerine yer verdi.

“Hayallerimizi ve düşüncelerimizi geleceğe taşıyacağız”

Başkan Alemdar, “Bu okulumuzu kuruluş aşamasından itibaren biliyorum. Bizler de o dönemde elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Gençliğimizin geleceği için sosyal bilimler lisesinin yapılması kararı verilmişti. Bu kararın ne kadar doğru ve önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Gençlerimizle olan iletişimimizi güçlendirerek hayallerimizi ve düşüncelerimizi geleceğe taşıyacağız. Daha huzurlu ve iyi şartlarda eğitim almanız, yarınlara daha iyi hazırlanmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“Sizler bu toplumu geleceğe taşıyacaksınız”

Alemdar, “Hepiniz kendinize ait hikâye oluşturun, hayal kurun ve hikayeler sizden sonrakilere de örnek olsun. Gençlerimizin kendi hikayelerini oluşturması, onların hayallerini geleceğe taşıyacak en önemli unsurdur. Sizler bu toplumu geleceğe taşıyacaksınız. Ancak hikayesi olanlar ve hikayesini anlatabilenler başarılı olmuştur. Toplumumuza faydalı olmak, daha demokratik ve gelişmiş bir toplum olmak adına mutlaka hikâye yazmanızı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlere yönelik hizmetler”

Başkan Alemdar gençlere yönelik projeleri anlatırken, “İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerimize ise yüzde 54 indirim yaptık. Buradaki amacımız insanlarımızın hayatlarına dokunmaktır. Tercih dönemlerinde rehberlik hizmeti sunduk ve şimdi ise bu hizmeti öğretmen ve velililerimizi de işin içine katarak daha profesyonel hale getirmek istiyoruz” dedi.

“Kütüphane ve kültür merkezi”

Kütüphane ve kültür merkezi projesinin detaylarına yer veren Başkan Alemdar, “Şehrimizin sosyal hayatını ve birikimini belirleyen en önemli unsur kültür düzeyidir. Sanat kişinin yaşam biçimidir ve herkesin kendinden bir parça bulduğu alandır. İnşallah bizler de bu noktada gayretle çalışarak kütüphane ve kültür merkezi için planlamalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bakanlığımızla görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.

“AKM’yi hazırlıyoruz”

Başkan Alemdar, AKM’nin üst katının gençlere tahsis edilmesiyle ilgili ise “AKM ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. AKM’nin üst katında da gençlerimiz için kütüphane modelinde bir alanı oluşturacağız. Elbette orasını da siz gençlerimizin talepleri doğrusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca Gençlik Meclisi şehrimizin tamamını temsil etmelidir diyor, her alandan gençlerimizi misafir etmeyi düşünüyoruz. Meclisimizi daha doğru bir şekilde yapılandıracağız” şeklinde konuştu. Başkan Alemdar program sonunda gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.