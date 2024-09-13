Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yol arkadaşı Halim Kara’yı son yolculuğuna uğurladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp krizi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden kadim dostu Halim Kara için son görevini yerine getirdi. AK Parti’de uzun yıllar siyaset yapan ve Başkan Yusuf Alemdar’ın “yol arkadaşım” dediği Kara’nın cenazesi evinde helallik alınmasından sonra Erenler Kayalar Reşitbey Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, bürokratlar, muhtarlar, basın mensupları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Alemdar, cenaze töreninde aileyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Halim Kara, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından dostları ve sevenlerinin dualarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Başkan Alemdar, Halim Kara’nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreğim yanıyor. Yol arkadaşım Halim Kara’yı kaybettik. İyi günde kötü günde birlikte yol yürüdüğüm kardeşim. Bugüne kadar bir karıncayı dahi incittiğini görmedim. Tertemiz bir kalbi vardı. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim rahmetiyle karşılasın” ifadelerine yer vermişti.