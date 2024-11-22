Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Gençlerle bir araya gelerek onların heyecanına, çalışmalarına ve gelecek hayallerine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Genç arkadaşlarımızın mesleki alanlarda gelişmesi, şehrimizin istihdam ve üretim gücüne katma değer katmasını önemsiyorum. Ziyaretim sırasında, öğrencilerimizin hem teorik hem de pratik anlamda kazandıkları bilgileri görmek beni oldukça mutlu etti. Öğrencilerimize ömür boyu başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.