Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 11. Konya Kitap Günleri, bu yıl “Filistin, Kudüs ve Gazze” teması; “Özgürlük İçin Oku” mottosuyla kitapseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere Konya’dan ve Konya dışından tüm kitapseverleri bu kültür şölenine katılmaya davet ediyorum” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri’nin 11’incisi, 19-27 Ekim tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri kapsamında Konya’dan ve farklı şehirlerden yüzbinlerce kitapseveri Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri’nin, adeta bir kültür bayramı havasında geçtiğini belirten Başkan Altay, “Her yıl kitapseverler, yazarlar, yayıncılar ve sanatçılar için önemli bir buluşma noktası olan Konya Kitap Günleri, katılımcılara unutulmaz deneyimler sunuyor. Konya’mızdan ve farklı şehirlerden ziyaretçilerimizi ağırlayacağımız etkinliğimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 250 yazar, 250 seçkin yayınevi ve milyonlarca kitabın yer alacağı Konya Kitap Günleri ile şehrimize 9 gün boyunca kültür şenliği yaşatacağız. Bu yıl Kitap Günleri’ndeki temamız Filistin’de yaşanan insanlık dramı ve soykırımdan dolayı ‘Filistin, Kudüs ve Gazze olacak. Mottomuz ise Özgürlük için Oku. 19 Ekim’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak Konya Kitap Günleri’ne başta öğrencilerimiz olmak üzere Konya’dan ve Konya dışından tüm kitapseverleri davet ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN SEVİLEN YAZARLARI KONYALILARLA BULUŞACAK

19-27 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde 10.00-21.00 saatleri arasında Türkiye’nin önemli kalemlerinin okurlarıyla bir araya geleceği Konya Kitap Günleri’nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları ve atölye çalışmalarıyla çok sayıda etkinliğe imza atılarak, katılımcılara kitap şöleni yaşatılacak.