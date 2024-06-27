Osmangazi Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nın maçını Bağlarbaşı ve Demirtaş meydanlarında kurduğu dev ekranlarla yayınladı. Bağlarbaşı Meydanı’nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, galibiyet coşkusunu Osmangazililerle birlikte yaşadı.

Osmangazililer, A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçını Osmangazi Belediyesi tarafından Bağlarbaşı ile Demirtaş meydanlarında kurulan dev ekranlarda izledi. F Grubu’ndaki son maçında Çekya karşılaşan A Milli Futbol Takımı’na uzaktan da olsa destek vermek isteyen binlerce kişi, kurulan dev ekranlarda maçı izlemek için toplandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce Osmangazili ile birlikte Bağlarbaşı Meydanı’ndaki yerini alarak, milli heyecana ortak oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile meydanları dolduran Osmangazililer, Hakan Çalhanoğlu’nun 51. dakikada attığı gol ile büyük sevinç yaşadı. Rakibin bulduğu beraberlik golü morallerin bozulmasına neden olsa da uzatma dakikalarında Cenk Tosun’un attığı galibiyet golü coşkuyu tavana çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte ay-yıldızlılar son 16’ya kalarak Euro 2024 macerasına devam ederken, Osmangazili vatandaşlar da tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

“Yolun sonu final olsun”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, maç sonrası yaptığı açıklamada, “A Milli Futbol Takımımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Maç sırasında biraz zorlansalar da son 16’ya kalma başarısı gösterdiler. Sıradaki rakibimiz Avusturya. Bu karşılaşmayı da Emek Meydanı’nda kuracağımız dev ekranda izleyeceğiz. Milli Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu final olur” dedi. Başkan Aydın, meydanlarda kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyerek milli heyecana ortak olan vatandaşlara da teşekkürlerini sundu.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de, galibiyetten dolayı A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. Kurulan dev ekranlarda milli maç keyfini yaşayan vatandaşlar, organizasyon için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.