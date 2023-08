AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti’nin kuruluşunun 22’inci kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Başkan Başaran, AK Parti’nin kuruluşunun 22’inci yılında yayınladığı mesajında:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 yıl önce; "Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" inancıyla 14 Ağustos 2001’de kurulan partimiz, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı ve 22 yılı geride bıraktık. Ve artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı ’nda da bugüne kadar olduğu gibi milletimizle birlikte daha nice yıllar hizmet ve eser siyasetimize ilk günkü aşkla devam edeceğiz” dedi.

“Milletin Partisi AK Parti, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor”

AK Parti’nin "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" olduğunu belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “21 yıldır milletimizin desteğini arkasında hisseden ve milletimizle birlikte hareket eden AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın "güçlü, lider ve tam bağımsız büyük Türkiye" vizyonunda birleşen; onun fikirlerini, ideallerini, davasını paylaşan milyonlarca üye ve teşkilat mensubumuzun alın teri ve emeğinin temellerinde yükselen insan odaklı dış politikamız, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimiz ve güçlü demokrasimiz ile millî iradenin üzerimize yüklediği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başaran: “Vesayet ve şer odaklarına karşı milletimizle birlikte karşı koyduk”

Başkan Başaran “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlığında her türlü vesayete, siyasî suikast girişimlerine, demokrasimizi baltalamaya çalışanlara ve karanlık zihniyetlerini diriltmeye çalışanlara karşı en güçlü mücadeleyi verdik, vermeye devam edeceğiz. 22 yıldır AK Parti, her zaman milli iradeye bağlılığın adresi; eser siyasetinin partisi oldu. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz, geçtiğimiz 22 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza attı. Vesayet ve şer odaklarının bütün engellemelerine, yasak koyma girişimlerine ve darbe teşebbüslerine milletimizle birlikte karşı koymasını bildi.

“AK Parti’mizin kuruluşunun 22’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun”

Yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti’nin Türkiye’ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimizin her bir ferdine buradan şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. 21 yıldır olduğu 14 Mayıs’ta Meclis, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletimizin teveccühü ve teşkilatımızın üstün gayretleri ile Büyük Türkiye Zaferini kazandık. AK Parti’mizin kuruluşunun 22’inci yılında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu kutlu davaya hizmet eden, emeği geçenlere şükranlarımı sunarken, bu süreç içerisinde hayatını kaybetmiş olan dava arkadaşlarımıza yüce Allah’tan gani gani rahmet, görevine ve hizmetlerine devam eden dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ’nda milletimizle birlikte daha nice yıllara inşallah. AK Parti’mizin 22’inci kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” dedi.