Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı Genel Değerlendirme Toplantısı'nı Merinos AKKM'de gerçekleştiriyor.

BURULAŞ FİLOSUNA 10 YENİ OTOBÜS

Ayrıca, bir müjdeli haber de veren Başkan Bozbey, önümüzdeki günlerde filoya 17 otobüs daha katılacağını duyurdu. Yaptığı açıklamada Perşembe günü itibarıyla 10 yeni otobüsü Bursalıların hizmetine sunacaklarını açıklayan Bozbey, “Elimizdeki makam araçları ve atıl durumdaki araçları da takas yöntemiyle kullanımda olacak araçlarla değiştirmeyi planlıyoruz. Amacımız kendi filomuzu yenilemek ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BURULAŞ önemli iştiraklerimizden biridir. Yaklaşık 2000 civarı otobüsle Bursa'nın toplu ulaşımına önemli bir destek veriyor. İki makam aracının satışıyla birlikte 5 adet yeni mikrobüs aldık. Bunu hemen sisteme kazandırdık. Önümüzdeki Perşembe günü 10 yeni otobüsü Bursalıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Araçların tamamını takas yöntemiyle gerçekleştirdik ve karlı çıktık. Amacımız filomuzu yenileyerek, konforu artıran araçlara dönüştürerek planlamalarımızı yapmak Biliyorsunuz gece seferlerimizde başladı. Cumartesi günleri haricinde Emek-Kestel ve Üniversite istasyonlarında gece 00.15 sonrasında her yarım saatte bir otobüslerle ulaşımı sağlamaya başladık. Seçimlerde söz verdiklerimizi yerine getirmenin mutluluğunu bir bir yaşıyoruz." dedi.