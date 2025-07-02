Toplantı, Büyükşehir Belediye Binası’nda gerçekleşti. Bozbey, hem Haziran ayında hayata geçirilen projeleri anlattı hem de ekonomik tabloya dair güncel verileri aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 20 oranında azalarak 10 milyar 359 milyon 431 bin 405 TL seviyesine gerilediği açıklandı. Öte yandan BUSKİ'nin borcunun aynı dönemde yüzde 64 oranında artarak 19 milyar 364 milyon 561 bin 267 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Bu verilerle birlikte belediye ve bağlı kuruluşlarının mali durumundaki değişim ortaya konmuş oldu.