Kaza saat 23.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz Sürücü Ufuk Ş.(17) yönetimindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hükümet konağı girişinde park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481 ile Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarparak durdu. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Özkan T.(16) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR

Kazanın ardından araçtaki diğer yolcular, çevrede izleyen vatandaşlara da saldırdılar. Polis saldırganlar müdahale ederek olayı yatıştırdılar.

SİLAH ÇIKTI

Kazaya neden olan aracın koltuğunda ruhsatsız kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ