Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü, sahip oldukları kalite belgelerine yönelik Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak kalitesini bir kez daha tescilledi. Başkan Bozbey, “Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM modeli konusunda da ülke çapında takip edildiğimiz bir süreci başlatmış olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa’da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, standartlarını daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’nın daha ulaşılabilir ve yaşanabilir bir kent olması hedefiyle birçok alanda projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte sahip oldukları yönetim sistemi belgelerini yenileyerek kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Kalite Yönetim Sistemi (ISO-9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO-14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO-45001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO-50001) ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) belgelerine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, TSE yetkilileri tarafından denetimleri başarıyla tamamladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO-EN 14001) belgelerine sahip olan BUSKİ Genel Müdürlüğü de yapılan denetimleri başarıyla tamamladı.

Denetim sürecinin ardından düzenlenen kapanış toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Yıldız, Ali Altunsoy ve Mehmet Tözün Bingöl, daire başkanları, şube müdürleri ve TSE denetim ekibi katıldı. “TÜRKİYE’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ” Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan yönetim modelinin nitelikli ve kaliteli hizmet üretme noktasında büyük katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yönetim modelinin kente ve belediye çalışanlarına da büyük bir değer kazandırdığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin kalite yönetim sistemini yeni süreçte Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) modeliyle sürdüreceğini anlatan Başkan Bozbey, EFQM modelinin üstün performansın verdiği sonuçların sürdürülebilirliğini sağladığını ifade etti. Gerekli altyapı hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere BUSKİ ve diğer iştiraklerimizde EFQM modelinin gerekliliklerini tam anlamıyla uygulayacağız. Böylelikle Türkiye’de yeni bir başlangıcın mimarı olacağız. 30 büyükşehir belediyesinin hiçbirinde böyle bir çalışmanın yapılmadığını biliyorum. Biz öncü ve lider olma felsefesi ile ilerliyoruz. Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM modeli konusunda da ülke çapında takip edildiğimiz bir süreci başlatmış olacağız” diye konuştu. “KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK İLKELERİMİZİ DE İÇERİYOR” Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim modelini, TSE kuralları çerçevesinde uygulama sorumluluğu olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Dört gün boyunca çalışmalarını sürdüren TSE denetim ekibine, Büyükşehir Belediyesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her değerlendirme sonunda bir adım daha ileri gittiğimizi bilmeliyiz. Uygulayacağımız yönetim sistemleri katılımcılık ve şeffaflık ilkelerimizi de içeriyor. İç denetim mekanizmasını da oluşturarak kısa süre sonra Türkiye’de öncü ve lider bir Bursa Büyükşehir Belediyesi gündeme gelecektir” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, denetim sırasında bulunan her aksaklığın, yapılan her önerinin birer hediye niteliğinde olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Türkiye’ye rol model bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını belirten Direkçi, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

