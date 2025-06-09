Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, elektrik akımına kapılması sonucu verdiği yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Bozbey mesajında, "Değerli kardeşim, yol arkadaşım Ferdi Zeyrek’in vefatıyla sarsıldık. Kentine sevgiyle hizmet eden ve çalışkanlığıyla milletimizin gönlüne giren, Ferdi Başkanımıza, Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve tüm Türkiye'mize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.