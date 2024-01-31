Körfez Yarımca Kent Meydanı ile 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehirlerin kalbi meydanlarda atar ve bu meydanların yeşillendirilmesi şehir sakinlerine nefes aldırır. Bu sebeple yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle hayata geçen projeyle, yeni bir yaşam alanı oluştu. Projeyi yerinde gören Başkan Büyükakın’a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan eşlik etti. 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Cami ve meydanın bütünleşmesinin yanı sıra 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda voleybol ile basketbol sahası, oturma grupları, taksi durağı, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve spor aletleri de hizmet veriyor. Yarımca Kent Meydanı’nda sağlık ocağı, kafeterya ve kütüphane de Körfezlilere hizmet verecek.

Göz alıcı bir dönüşümle şehrin tamamının çehresini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Tahir Büyükakın, "Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için üretilen projelerle aslında yeşil rengi şehre taşıyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak kent meydanlarının ve yeşil alanların önemini çok iyi biliyoruz. Elbette şehirlerin kalbi meydanlarda atar ve bu meydanların yeşillendirilmesi şehir sakinlerine nefes aldırır. Bu sebeple yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz" dedi.