Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi girişinde meclis üyelerine İncesu Belediyesi tarafından, ilçenin süzme yoğurdu, tulum peyniri, üzümü ve yufkasının tanıtım standını ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile Türkiye’de eşine az rastlanır bir uyum ve dayanışma içerisinde yaklaşık bir buçuk milyon nüfuslu Kayseri’ye insan odaklı hizmetler ile örnek bir yerel yönetim anlayışı ortaya koymaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı öncesi belediye girişinde İncesu Belediyesi tarafından ilçenin süzme yoğurdu, tulum peyniri, üzümü ve yufkasının tanıtım standı kuruldu.

Meclis üyelerine yönelik yöresel ürünlerin tanıtıldığı standı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem ürünleri tattı hem de tanıtımını yaptı.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçen İncesu Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Başkanımız Mustafa İlmek’e emeklerinden dolayı teşekkür eder, lezzetli ve özgün yöresel ürünlerimiz için hemşehrilerimizi İncesu’ya bekleriz” diye konuştu.