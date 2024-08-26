Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tarihimizin iki önemli dönüm noktasını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Tarihimizin iki önemli dönüm noktasını, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümlerini büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malazgirt Zaferi, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan önderliğindeki kahraman ecdadımızın, Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açtığı kutlu bir zaferdir. Bu büyük zafer, milletimizin binlerce yıllık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak, Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlamış ve köklü bir medeniyetin temellerini atmıştır. Yine bir başka tarihi gün olan 30 Ağustos 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olmuştur. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan biri olmuş ve milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.”

“MEDENİYETLER ŞEHRİ KAYSERİ, ECDADIN İZİNDE YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Başkan Büyükkılıç, Selçuklu’dan Cumhuriyet dönemine kadar çok önemli eserleri bağrında barındıran medeniyetler şehri Kayseri’nin, ecdadın izinde aynı heyecan, ruh ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bu vesileyle, başta Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizlere emanet edilen bu cennet vatanı, daima koruyacak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümleri milletimize kutlu olsun” dedi.