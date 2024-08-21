Başkan Büyükkılıç, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin su faturalarının yarısını ödediklerini, bu zamana kadar 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibinin su faturalarına toplam 16 milyon 380 bin TL’lik destek verildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, besicilerimize bu zamana kadar çok özel ve önemli desteklerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her zaman en güçlü destekçisi olduklarını, 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibine toplam 16 milyon 380 bin TL harcanarak faturaların yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında ilçelerin tamamına yönelik yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden devam ederken, bu kapsamda çiftçiye ve besiciye büyük destekler veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizde, çiftçimizi, besicimizi gözeterek tarım ve hayvancılık konusunda kentimizi zenginleştirmek için el ele, gönül gönüle gayret göstermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçimize ve besicimize bu zamana kadar çok özel ve önemli desteklerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz“ dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını hatırlattı.

32 MİLYON TL’LİK FATURANIN YARISINI BÜYÜKŞEHİR ÖDEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı gereğince, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve kendi üzerine su abonesi olması şartı ile hayvancılıkla uğraşan şahıs işletmelere tahakkuk ettirilen su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafınca karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

“Hayvancılığı ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en büyük desteği bizim dönemimizde veriyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50’sini ödüyoruz, üreticimiz yeter ki daha fazla üretsin. Bu kapsamda 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibinin faturaların yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandı. 9 bin 788 besicimiz, 6 milyon 534 bin 980 metreküp sarfiyat ile su tüketti. 32 milyon 453 bin TL’yi bulan su faturalarının toplam 16 milyon 380 bin TL’si Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanarak, besicilerimize büyük destek sağladık. Bu vesileyle, besicilerimiz ve çiftçilerimizle el ele, omuz omuza şehrimizi ve ülkemizi bu alanda çok daha iyi yerlerde getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”