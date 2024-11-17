Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut’u makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediyesinde zaman zaman yaşanan su kesintilerinin tamamen çözümlenmesi amacıyla, daha yüksek bir kotta su deposu yapımı için çalışmalar başlatıldı. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ise konu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Dilsiz, “Değerli müdürümüze misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.