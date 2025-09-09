Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçe protokolü 100. Yıl Atatürk İlkokulunda öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Burada öğretmenlere 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Durgut, öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıttı.

Öte yandan Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdiminde bulundu.