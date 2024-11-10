Enes Çelik, son haftalarda kendisine ve yönetim kurulu üyelerine iletilen ücretsiz otobüs taleplerinden rahatsız olduğunu belirterek bu duruma sert bir tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından "Taraftarımız olduğunu iddia eden bazı kişilerin son haftalarda şahsımdan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdan bedava otobüs taleplerinin karşılanmaması sonucu verilen tepkiler bizde ciddi anlamda rahatsızlık yaratmıştır. Şunun bilinmesini isteriz ki, beş aydır bunca sıkıntılar ile uğraşırken bu tarz taleplerin nasıl ki bugün muhatabı olmak istemiyorsak, yarın kulübümüz daha iyi durumlara geldiğinde de muhatap olmak istemeyeceğiz. Herkesin dişinden tırnağından artırarak kulübümüzün tekrar eski günlerine gelmesi için olağanüstü gayret sarfettiği bu günlerde bu tarz olayları yaşamak üzücü olmuştur. Şunun da bilinmesini isteriz ki, göreve geldiğimiz günden itibaren kimseye bedelsiz şekilde otobüs ya da bilet kolaylığı kulübümüz tarafından sağlanmamıştır ve sağlanmayacaktır." dedi.