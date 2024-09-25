Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtar buluşmaları kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarları akşam yemeğinde ağırlayan Başkan Ertaş, mahallelerin sorunları, ihtiyaçları ve yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlarla istişarelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Ertaş, mahallelere hizmet götürme konusunda muhtarların önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen kişiler olan muhtarlarımızla bir araya gelerek, karşılaştıkları zorlukları dinliyor, çözüm önerileri üzerinde birlikte çalışıyoruz. 47 mahalle muhtarımızla uyum ve işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ertaş, muhtarlarla yapılan bu tür buluşmaların hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ortak akılla Edremit’i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını ifade etti.