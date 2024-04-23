Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz gün Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi’nde ani çökme sonucu yıkılan balkonun bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Gökhan Yüksel incelemeler yaparak, yapılan çalışmaları kontrol etti.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi’ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Binanın birinci katındaki balkon, büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, çöken balkonla birlikte düşerek yaralandı. Kartal Belediyesi Afet İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti. Yaralı Ayşe Bulduk en yakın hastaneye kaldırılırken, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdü.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan talihsiz olayın ardından çöken binanın olduğu bölgeyi sabahın erken saatlerinde ziyaret etti. Hem bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, hem de belediyenin teknik ekibiyle beraber yapılan çalışmaları kontrol ederek bilgi aldı.

"Yaralan komşumuzla bire bir ilgileniyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, yaralanan Ayşe Bulduk’un tedavisiyle yakından ilgilendiklerini ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, teknik ekiplerin, çöken balkonun bulunduğu binayla alakalı en kısa zamanda çalışma başlatacaklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz gün Kartal’da Cevizli Mahallesi’nde yaşadığımız talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. 63 yaşındaki teyzemiz, Ayşe Bulduk’a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ayşe teyzemizin sağlık durumuyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Ayrıca teknik ekipten arkadaşlarımızla beraber, çöken balkonun bina durumuyla alakalı en yakın zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Bir kez daha Ayşe Bulduk’a ve tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.