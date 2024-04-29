Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otoparka çevrilen eski hizmet binasının bulunduğu alan ve Tatil Park’ta incelemelerde bulundu.

Yıkılan Yalova Belediyesi Binası arazisi üzerinde yapımına başlanan otopark çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürel, otoparkın yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Buradan Tatil Park bölgesine geçen Başkan Gürel, Tatil Park ve çevresinde önümüzde ki günlerde çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Yalova Belediye binasının alanında otoparkın önümüzde ki günlerde hizmete gireceğini belirten Başkan Gürel, “Çalışma arkadaşlarımız alan üzerinde zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye şirketimiz tarafından işletilecek olan otopark ile hem belediyemize ek gelir hem de otopark sorununu bir nebze çözmüş olacağız” dedi. Ardından Tatil Park bölgesine geçen Başkan Gürel, “Tatil Park’ta yaz dönemi öncesi iyileştirme çalışmaları yapacağız. Bununla birlikte yol üzerinde genişletme çalışması gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki özellikle yaz ayında bu bölgede çok trafik akışı oluyor ve trafik sıkışıyor. Bu çalışmalar öncesinde alan üzerinde incelemelerde bulunduk. Fazla vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.