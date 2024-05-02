Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Belediye Başkanı Kamil Turhan, ilk maaşını öğrencilere burs olarak bağışladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa’da yüzde 57.77 oranında rekor oy alarak AK Parti’den Büyükorhan Belediye Başkanı seçilen Kamil Turhan, ilk maaşını öğrencilere burs olarak bağışlayacağının sözünü verdi. Büyükorhanlı 70 Üniversite öğrencisine burs veren Büyükorhan Gençlik Derneği’ne (BÜGED) ilk maaşını öğrencilere burs verilmek için bağışlayacağının sözünü veren Turhan’ın yaptığı örnek davranış Türkiye’deki tüm belediye başkanlarına örnek olacağına benziyor.

10 bin nüfuslu Büyükorhan ilçesinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile herkesin takdirini kazanan Büyükorhan Gençlik Derneği, (BÜGED) ilçedeki kısıtlı imkanlarına rağmen büyük işlere imza atıyor.

İlçede faaliyet gösteren ve görev yapan tüm iş adamları, esnaf ve mülki amirleri ziyaret eden (BÜGED) üyesi gençler yapacakları projeleri anlatıp işbirliğiyle güzel işlere imza atıyor. En son göreve yeni seçilen Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan’ı ziyaret ederek yaptıkları ve yapacakları projeleri anlatarak destek istedi. Büyükorhanlı gençleri dinleyen Başkan Turhan, ilk alacağı maaşını öğrencileri burs için kullanılmak üzere bağışlayacağının sözünü verdi.

“Bazı işler para için yapılmaz"

Büyükorhan için canla başla çalışma sözü verdiklerini ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, “Biz eğitimi çok önemsiyoruz, eğitim ile alakalı her projenin her etkinliğin içerisinde olacağız. Belediye Başkanlığında ilk maaşımı BÜGED aracılığıyla Büyükorhanlı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlayacağım. BÜGED’in yaptığı projeleri bu zamana kadar takdirle takip ettim. İlçemizden böyle gençler çıkması bizleri gururlandırıyor. Ben de ilk maaşımı eğitim için bağışlayıp tüm Türkiye’deki belediye başkanlarına örnek olmasını istiyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğim ”dedi.