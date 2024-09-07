Memur-Sen Balıkesir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter’in 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması nedeniyle yayımlamış olduğu basın açıklaması yayımladı. Başkan Kurter; “Yeni Eğitim-Öğretim yılında sorunlara çözüm üretilmeli, beklentiler karşılanmalıdır” dedi.

Başkan Kurter yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. "2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamış bulunmaktadır. Yeni dönemin, geleceğe ilişkin sorumlulukların konuşulduğu, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, gelecek yıllara güven ve refah içinde erişmemizi sağlayacak eğitim sistemindeki dönüşümün temellerinin atılarak sağlam sütunlarının yükseldiği bir dönem olmasını temenni ediyor ve istiyor; bu uğurda üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir gururla ve özveriyle yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Öğretmen açığı, öğretmen istihdamının bölgeler arası dengesiz dağılımı, iş güvencesiz ücretli öğretmen istihdamı, çalışma barışını ve iş motivasyonunu bozan sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat uygulaması, yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, yasal düzenlemeye muhtaç kariyer basamakları sistemine süreklilik kazandırılamaması, ek ders ücretlerinin yetersizliği, okul yöneticiliğinin kariyer mesleği yerine ikincil görev olarak yürütülmeye çalışılması, okulların yardımcı personel ve bütçe sorunu gibi birçok konuda beklentileri karşılayan adımlar hâlâ atılmış değildir. Vakit kaybına tahammülü olmayan yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Başkan Ercan Kurter, "Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin sorunlardan arındırıldığı bir dönem olmasını diliyoruz" dedi.