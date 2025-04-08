Başkan Ramazan Ömeroğlu, ilçede yapımı hızla süren projeleri meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve teknik ekiple birlikte ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti. İlçenin dört bir yanında devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Ramazan Ömeroğlu, projelerin Dilovası’nın geleceği için önemli katkılar sunacağını vurguladı. İlk olarak Diliskelesi Mahallesi’nde yapımı devam eden seyir terası projesinde incelemelerde bulunan Ömeroğlu, yürütülen genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yakından takip etti. Proje kapsamında eklenen 160 metrekarelik kapalı kış bahçesi ve yeni yapılaşmalarla, tesisin dört mevsim kullanıma uygun hale getirileceğini belirtti. Başkan Ramazan Ömeroğlu, "Hemşehrilerimizin eşsiz manzaraya karşı keyifle vakit geçirebileceği, aileleriyle huzurlu zamanlar yaşayacağı sosyal tesisimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Ferah atmosferi, çocuk oyun alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle Diliskelesi Seyir Terası, ilçemize çok yakışacak" dedi.

Tavşancıl’da tarihi doku korunuyor

Başkan Ömeroğlu daha sonra Tavşancıl Mahallesi’nde tarihi dokuyu koruma amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları incelendi. Çalışmalar kapsamında cephe yenilemeleri, zemin düzenlemeleri ve estetik dokunuşlarla bölgeye tarihi kimliğiyle uyumlu yeni bir görünüm kazandırılması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ömeroğlu, "Tarihi dokusuyla gönüllerimizde yeri ayrı olan Tavşancıl’da yürütülen sağlıklaştırma projeleri ile hem geçmişin izlerini yaşatacağız hem de mahallemize çağdaş bir görünüm kazandıracağız. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini de dinledik. Tavşancıl daha da güzelleşecek" ifadelerinde bulundu.

Gençler için kapalı halı saha

Kayapınar Mahallesi’nde yapımı süren Kapalı Halı Saha projesini de yerinde inceleyen Ramazan Ömeroğlu, gençliğe ve spora yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Proje tamamlandığında gençler güvenli, modern ve donanımlı bir tesiste spor yapma imkanına kavuşacak. Ömeroğlu, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu tür tesislere büyük önem veriyoruz. Spora ve gençliğe yapılan yatırım, doğrudan geleceğimize yapılan bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

"Katı atıklar düzenli şekilde ayrıştırılarak toplanabilecek"

Son olarak yapımı süren Katı Atık Getirme Merkezi şantiyesini ziyaret eden Başkan Ömeroğlu, çevreye duyarlı projelere büyük önem verdiklerini vurguladı. İlçedeki atıkların daha verimli şekilde toplanması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla projelendirilen merkezin, sürdürülebilir çevre politikalarının bir parçası olduğunu belirten Başkan Ömeroğlu, "Katı atıkların düzenli şekilde ayrıştırılarak toplanabileceği bu merkez, çevre bilincinin artmasına da katkı sunacak. Yapım süreci hızlı şekilde ilerliyor, kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Ömeroğlu, gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi.