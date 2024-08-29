2023-2024 sezonunda Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor Yıldız Erkek Hentbol Takımı, kazandıkları kupayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e sundu. Şampiyonluk sevincini Başkan Özdemir ile paylaşan takımın oyuncuları, şampiyonluk yolunda yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Başkan Özdemir’den Teşekkür ve Öğüt

Kupa takdim ziyaretinde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, Hentbol İdari ve Teknik Menajeri Metin Güner ve altyapı hocası Hüsniye Yıldız da hazır bulundu. Başkan Şadi Özdemir, sporda elde edilen başarıların okul hayatını etkilememesi gerektiğini belirterek, “Her zaman spor yapmaya devam edin ama öğrenci olduğunuzu da unutmayın. Öğrencilikte geçen zamanı geri almak mümkün olmuyor. Sizlerin geleceği, bizlerin geleceği” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyespor’a Destek Sözü

Başkan Özdemir, Nilüfer Belediyespor’u desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Şampiyonluğunuzu tebrik ederim. Spor, fair play meselesidir” dedi. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin spor ve diğer aktivitelerdeki önemli rolüne vurgu yaparak, “Nilüfer Belediyesi hem spor hem de diğer aktiviteler açısından herkesin imrenerek baktığı bir yer” diye ekledi.

Teşekkür ve Kupa Takdimi

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Başkan Özdemir’e destekleri için teşekkür ederek, “Destekleriniz için tüm takımım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en güçlü altyapısı bizde” dedi.

Hentbol Takım Kaptanı Oğuzhan Kahya, 2023-2024 Sezonu Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluk kupasını Başkan Şadi Özdemir’e takdim etti. Şampiyonluk, Nilüfer Belediyespor’un spor ve altyapı alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.