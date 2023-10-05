Başiskele Belediye Başkanı ÜYasin Özlü, bugün Seymen Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, projelerini anlattı.

Seymen Mahallesi’nde vatandaşlarla sıcak çay eşliğinde sohbet eden Özlü, talepleri yakından dinlemenin yanı sıra kentte yapılan ve yapılacak önemli projeleri de anlatma fırsatı buldu. Yaptığı ziyareti sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Yasin Özlü, "Seymen Mahallemizdeki komşularımla bir araya geldim. Hemşehrilerimin taleplerini yakından dinleme ve kentimizde gerçekleştireceğimiz önemli projeleri de anlatma fırsatı buldum. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri ile gücümüze güç katan komşularıma hayırlı ve bereketli bir gün diliyor, esnafımıza bol kazanç nasip etmesini Rabbim’den niyaz ediyorum" dedi.