Melikgazi’de rekor hizmetlere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Mahallesi’nde bölgenin önemli bir ihtiyacını giderecek okul projesinin müjdesini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - 600 bin nüfuslu Melikgazi’de belediye hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi proje ve rekor yatırımlarıyla da ilçede sayısız hizmeti hayata geçiren Başkan Palancıoğlu, eğitimin öneminin altını çizerek, Tınaztepe, Kocatepe ve 19 Mayıs Mahallelerine hizmet verecek bir okulu daha hayata geçireceklerini belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ HAZIRLAYACAK ALTYAPILARI YAPIYORUZ.”

Proje hazırlıklarının başladığını ve alanda rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Başkan Palancıoğlu, alanda inceleme yaparak şunları söyledi:

“ Tınaztepe Mahallemizdeyiz. Burada bir okul ihtiyacı vardı. Bu okul ihtiyacını çözeceğiz. Yeni bir okul yapacağız. Bunun müjdesini sizlerle paylaşmak istedik. Alanı düzenleyeceğiz. Ağaçları yan tarafa nakil edeceğiz ve buraya çok güzel bir ilköğretim okulunu kazandıracağız. Hayırseverlerimizle birlikte bu tür projeleri rekor sayıda gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Tam 21 tane okul yaptık. İnşallah bu okulların da devamını yapacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için önemli. Cenab-ı Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Biz de çocuklarımızın geleceğini hazırlayacak altyapıları yapıyoruz. Yeni okulumuz hayırlı olsun inşallah. En kısa zamanda temelini atıp bitireceğiz.”