Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarını makamında kabul eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Gençler ve kadınların öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Özdemir, “Her zaman gençlerin yanında olacağız” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarını temsil eden öğrenciler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Öğrenciler bu ilk buluşmada yaşadıkları sorunların yanı sıra gerçekleştirmek istedikleri projeleri de Başkan Özdemir ile paylaştı. Gençlik Haftası’nda hayata geçirecekleri festival ile ilgili bilgi veren gençler, desteklerinden dolayı Başkan Özdemir’e teşekkür etti.

Topluluk adına konuşan Burhan Kurtulmuş Aytoslu, “Üniversitede 10 yıldır şenlikler yapılmıyordu. Adaylığınız döneminde ‘Böyle bir etkinlik yaparsak, arkamızda durur musunuz?’ diye sorduk siz de olumlu cevap verdiniz. Kazandınız ve biz de şimdi tekrar destek istemek için geldik. Bu şenliklerimiz için de bir eşik olacak” diye konuştu.

Üniversitedeki öğrenci topluluklarının düzenleyeceğini festivale destek vereceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, seçim öncesi söyledikleri yerde durduklarını yineledi. Gençler ve kadınların öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “Her zaman olabildiğince gençlerin de yanında olacağız. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir bütün olarak çalışmalar yapması lazım” dedi.

Öğrencilerin sosyal hayata ilişkin sorunlarını da dinleyen Başkan Özdemir, yemek ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını sordu. Hayat pahalılığının farkında olduklarını ve öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin de yemek olduğunu ifade eden Şadi Özdemir, her kesimin sağlıklı ve ekonomik yemek yiyebileceği lokantalarla ilgili projesini de öğrencilere anlattı. Başkan Özdemir, lokanta projesini hızlıca hayata geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.