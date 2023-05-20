Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye seçim çalışmaları için gelen Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırıma eşlik etti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığında teşkilat ile buluşan Milletvekili Eldemir ve Başkan Yıldırım’ı ağırlayan Başkan Şahin, programdan sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde ve ilçemizde demokrasinin güzelliğini yaşadığımız, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir seçimi geride bıraktık. Halkımızın kararı hepimizin kabul edeceği son sözdür. Kısaca seçimde millet ne derse o. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2’nci tur 28 Mayıs Pazar günü yine aynı olgunluk ve hoş görü ile gerçekleşecek inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak 2’nci tur için tekrar çalışmalara başladık. Centilmenlik içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için 2 bin 500 milyon farkın artması için sahadayız. Meclis çoğunluğunu alan Cumhur İttifakı’nın 2’nci turda farkı daha da açarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam diyeceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarımıza başarılar diliyoruz. Demokrasi şöleni içinde güzel bir seçim olmasını temenni ediyoruz” dedi.