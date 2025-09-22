Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday olarak yeniden seçildi. CHP İnegöl İlçe Başkanı ve kurultay delegesi Zemci Şahin, kurultay salonundan yaptığı açıklamada hem süreci değerlendirdi hem de partililere güçlü mesajlar verdi.

“GENEL BAŞKANIMIZA YOĞUN DESTEK VAR”

Zemci Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel Başkanımız tek aday olarak kurultaya katıldı. Oylarımızı kullandık, sayım birazdan açıklanacak. Ardından Parti Meclisi oylaması yapılacak. Bu süreçte devletin bazı güçleriyle partimize baskı kurulmak istendi. Ancak örgütümüz, belediyelerimiz, ilçe yöneticilerimiz ve birleşik kurullarımızla genel merkezi sahiplenme konusunda en ufak bir tereddüt yaşanmadı.”



“CHP’YE YÖNELİK BASKILAR İKTİDARIN ENDİŞESİDİR”

Şahin, kurultayda yaşanan birlik ve beraberlik havasına dikkat çekerek, “Bu baskıların nedeni CHP’nin iktidara yürüyüşüdür. Tutuklu belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız var. Bu baskılar, partimizin yükselişine çomak sokma girişimidir. Ama görüyoruz ki seçmen ve üyeler nezdinde olağanüstü bir destek var. Bu rüzgarın önünde kimse duramaz” dedi.

“İNEGÖL’DE CHP BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ”

İlçe örgütlenmelerinin önemine vurgu yapan Şahin, “İlçe kongreleri ve hamleleri çok önemli. Herkes yönetici olmak isteyebilir ama asıl hedef CHP iktidarıdır. Gerekirse partinin çaycısı, temizlikçisi olmaya razıyım. Yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun” ifadelerini kullandı.

“ABBAS YOLCUDUR, CHP İKTİDARA GELİYOR”

Konuşmasının sonunda İnegöl’e özel mesajlar veren Şahin, “Tüm İnegöllü hemşehrilerime selam gönderiyorum. İnegöl’de CHP bayrağını dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu bir yıldır söylüyorum: İnegöl Belediyesi’ni almaya geliyoruz” diyerek yerel seçimler için iddialı bir çıkış yaptı.