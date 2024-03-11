Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, " Her türlü yatırım ve projelerde sizlerin yanındayız, arkanızdayız, destekçiniziz. ’Körfez’e değer’ diyerek atılan her adım bizim için mutluluklara açılan kapılardır" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye yeni hizmet ve eserler kazandırırken, ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları ile de sürekli olarak bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor. Başkan Söğüt son olarak Yağmurdereliler Derneği, Van Çaldıran Derneği, Tekkeliler Köyü Derneği, Harmancık Köyü Derneği ve Posoflular Derneği’ni ziyaret etti. Körfez’e kazandırılan hizmet ve eserlerde herkesin emeği olduğunun altını çizen Başkan Söğüt, "5 yıl içerisinde birçok projeye imzamızı attık. Körfez için, şehrimiz için ele ele omuz omuza çalıştık. Şimdi önümüzdeki 5 yıl içinde çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Her türlü yatırım ve projelerde sizlerin yanındayız, arkanızdayız, destekçiniziz. ’Körfez’e değer’ diyerek atılan her adım bizim için mutluluklara açılan kapılardır. Bu zamana kadar birçok yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.