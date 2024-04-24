Mahalle teşkilatlarını makamında ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Seçimi zaferler tamamladık, şimdi çalışma zamanı. Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimin’de ikinci kez Körfez Belediye Başkanlığı’na seçilen Şener Söğüt makamında AK Parti Fatih ve Güney Mahallesi teşkilat üyelerini ağırladı. Teşkilat üyeleri Başkan Söğüt’e tebriklerini iletti. Seçimin bittiğini ve çalışma zamanı geldiğini söyleyen Başkan Söğüt, “Seçimi zaferler tamamladık. Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı. Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız” ifadelerini kullandı.