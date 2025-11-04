Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent genelinde yürüttüğü saha ziyaretleri kapsamında Beşiktaş Mahallesi Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Subaşı, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Melek Mızrak Subaşı, "Tezgahları ziyaret ettik, sohbet ettik. İstek ve önerilerini not almayı da unutmadık. Bizleri çok güzel karşılayan değerli esnafımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.