Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi’ne kültür, sanat ve fiziki alanlarda yeni proje ve çalışmalar gerçekleştirmek üzere komşu il ve ilçelerde temaslarda bulunan Başkan Subaşı, İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Subaşı ziyaretinde İBB’nin Bilecik Belediyesi’ne yönelik yaptığı katkılar dolayısıyla İmamoğlu’na teşekkür etti. Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da ziyaret ettik. Ekrem Başkanımızla; belediyelerimiz arasında gerçekleştireceğimiz projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk, birbirinden güzel işbirlikleri için sözleştik. Misafirperverlikleri için Ekrem Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.