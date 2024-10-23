Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarlarını ağırlayarak, talep ve görüşlerini dinledi.

Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşı, muhtarlarının gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da muhtarlara bilgi veren Başkan Subaşı, köy ve mahallelerde yapılacak çalışmaları da muhtarlarla paylaştı.Başkan Subaşı, ‘’Mahalle ve Köy Muhtarlarımızı belediyemizde ağırladık. Vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü bir kez daha kutluyor, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programı kapsamında ayrıca Vali Şefik Aygöl ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.