ABD'deki 10 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen bazı ürünlerde koli basili (E. Coli) bakterisi bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın popüler "Quarter Pounder" hamburgerinde bu tehlikeli bakterinin tespit edildiği bildirildi.

Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde, bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, koli basili bakterisinin hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köftede ve soğanda bulunabileceği, ancak bunun kesinlik taşımadığı vurgulandı. McDonald's, riskli olan eyaletlerde bu ürünlerin satışını durdurduğunu ve şüpheli malzemeleri kullanmayı bıraktığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten CDC, koli basili bakterisinin insanların ve hayvanların bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu, genellikle zararsız olduğunu ancak bazı türlerinin gıda zehirlenmesi, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olabileceğini ifade etti.