Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisi yetkileri bugün hiç bir borcu olmamasına rağmen sularının kesildiği iddialarına Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nden cevap geldi.

Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisi yetkileri, hiç bir su borçları olmamasına rağmen suların Bilecik Karasu İçme Ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından kesildiğini söyleyerek, "19’u kadın olmak üzere 192 çalışanımız mağdur" denilmişti. Bu paylaşım sonrası Bilecik Belediye Başkanı aynı zamanda Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı bir açıklamada bulunarak, "Biosun Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi özel bir firma olup kullanmakta olduğu suyu Bilecik Belediyesi’nden değil, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nden temin etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda Biosun firmasının, hizmet aldığı Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’ne var olan su borcunu ödemediği, aynı zamanda kaçak hat çekerek usulsüz kullanım gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine firma ile ilgili gerekli tutanaklar tutularak su kesme işlemi uygulanmıştır. Ekte sunulan belge ve dokümanlar gerçekleştirilen işlemlerin tamamen yasalar çerçevesinde olup Biosun firması ile ilgili özel bir nedeni içerisinde barındırmadığını kanıtlamaktadır" dedi.