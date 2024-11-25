Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, esnafı dinleyerek, istek ve önerilerini aldı. Mahalle sakinleri ve vatandaşları da dinleyerek, not alan Başkan Subaşı isteklerin çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Subaşı, "Pazar pazarımızda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstek ve önerilerini not aldık, mutlulukları paylaştık. Tüm vatandaşlarımıza mutlu pazarlar diliyorum’’ dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Subaşı’na ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.