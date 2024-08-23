İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BUSKİ tarafından İnegöl'de devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Altyapı çalışmaları hangi mahallelerde devam ettiğini söyleyen Taban, 2.etap çalışmalarının hangi mahallelerde olacağını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Alper Taban, BUSKİ'nin İnegöl'de devam çalışmalarını açıkladı.

Başkan Taban, " Büyükşehir Belediye Başkanımızla bunları ifade ettik. Sizden istirhamımız bu çalışmaları kısa kısa etaplar halinde bir miktar açıp kapatarak devamını sağlayın şeklinde taleplerimizi ilettik. Bir de işi yaparken daha dikkatli kazılar olması lazım. Çünkü kanalizasyonlar patlatılıyor. İçme suyu hatları patlıyor, atık teşkilatları bozulabiliyor. Bunlarda daha dikkatli çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledik. Hızlı bir şekilde kapatılması gerektiğini gerek kaldırım tarafları gerek yol taraflarının olması gerektiğini iletiyoruz. Toplantılar yaptık. Öngürülen 2025 yılının ortası, sonuna da kayabilir. İçme suyu için konuşuyorum. Şu anda bu çalışmalar yüzde elli seviyesinde. Birinci etap Alinur Bey döneminde yapıldı.

İkinci etabı başlatıldı. Ancak seçim sonrasında durmuştu. Şimdi duran işi kredilendirilmiş ve kredisi alınmış, geçen dönemden ihalesi yapılmış olarak bu yıl devam ettirmiş oluyor.

Burada çalışmalar daha planlı ve programlı yapılması gerekiyor. Çünkü alanı dağıtıp, insanların yaşam kalitesini düşürüp oradan da sağlıklı bir hizmet çıkmasını bekleyemeyiz. Vatandaştan hizmet eziyete döndü diye dönüşler alıyoruz. Bizde destek olmaya çalışıyoruz. Sürekli sahaya sunuyoruz. Yeter ki bir nebzede olsa bölgesi rahatlatmaya çalışıyoruz. Süpürge araçlarımızı koyuyoruz ancak daha derli toplu çalışılması gerekiyor. "