Ampute Milli Futbol Takımımız, Fransa’da düzenlenen 2024 Ampute Futbol Şampiyonasının ilk maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Takımımız, koltuk değnekleriyle yazdıkları ‘Gazze’ yazısının önünde poz vererek Gazze’ye desteğini gösterdi.
Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta Milli takımımız İsrail’i 6-0 mağlup etti.
‘ASLANLAR’
O anları sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ”Aslanlar. Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımımız galibiyeti Filistin’e armağan etti.” İfadelerine değindi.
Kaynak: SEHER YAŞA