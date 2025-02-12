İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, altyapı çalışmaları sırasında yaşanan uzun süreli su kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorusu üzerine konuşan Başkan Alper Taban, "Bahsettiğiniz hususla ilgili malumunuz artık İnegöl 302 bin nüfusuyla kocaman bir şehir. Burada bir elektrik kesintisi ya da su kesintisi ya da yürüyen önemli hizmetlerin aksaması burada bir problem oluşturur. Cümlelerim asla yanlış anlaşılmasın hep yapıcı ve pozitif yaklaştım. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Sadece hatırlattığım bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha planlı ve özenli çalışmalar bizi daha doğru bir şekilde sonuca götürecektir. Benim burada itirazım şuna. Bakın geçmişte yapılmış olan 30-40 yıl önce yapılmış olan hatların adreslemesi yok dediler. Tamam bunu saygıyla karşılıyorum. Geçmişte bu hizmetler yapılmış ama elimizde bir haritası yok. O yüzden bu hatları kazarken zarar verebiliyoruz diyorlar. Ama bu sefer yine aynı kuruluşun yapmış olduğu çalışma sürecinde kendi hattına zarar veriyor, benim itirazım buna. Geçmişte nereden gittiği belli olmayan bir çalışmada evet sizde bir kazı yapıyorsunuz aşağı yukarı boru şurada burada olsa gibi hesaplarla gidiyorlar. Bugün dijital adresleme yapılan bir sistem var, 2000’li yıllardan itibaren bu çalışmalar tüm kazı yapan kuruluşlar tarafından yapılıyor. Dolayısıyla artık yeni hatta zarar verilmemesi lazım. Bunu konuşuyorsak tuzun koktuğu yerdir yani. Bunu eski ihale yeni ihale olarak ayıramayız. Ben burada Alinur Bey’e çok teşekkür ediyorum, bu ihaleleri yaptı. Mustafa Bey’e de teşekkür ediyorum bu ihaleyi bozmadı devam ettirdi. Teşekkür etmesini de biliyoruz, bu şehir bunu hak etmiyor. Bunun doğru yapılması lazım. Belediyecilik anlayışında 5-6 ay kapatılmayan yolları biz kendimize yakışık buluyorsak bir şey demiyorum. Ben kendime yakıştıramıyorum. Biz iyide yarışalım, kaliteli işte yarışalım rekabetimiz bu olsun. Yapılana itirazım yok, yapılanın yöntemine itiraz ediyorum. Geçirilmiş bir boru nasıl patlatılır. Bu kurumun benliğine işlenmedi mi bu. Bugün istemeyerek kazalar oluyor, benim telefonuma her gün her bölgeyle alakalı iletilen şeyler var. Olmayan gün yok zaten, hadi diyorum eski hatlar. Bu hattın nereden geçtiğini bilmiyorsunuz, bu hatalara düşmeyi normal karşılıyorum. Ama bugün kendi elinizde çektiğiniz bir hatta tekrarlanıyorsa artık kusura bakmayın." dedi.