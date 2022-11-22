İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bozuk yollarla alakalı açıklama yaparak vatandaşlardan biraz daha sabır beklediklerini söyledi.

Başkan Taban sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bozuk yollarla alakalı gelen eleştirilere cevap verdi;

Başkan Taban yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

ALT YAPI ÇALIŞMALARININ BİTMESİNİ BEKLİYORUZ

“Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki tüm eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Bazen vatandaşlarımız yollarla ilgili şikayetlerini bizlere bildiriyor. Lütfen vatandaşlarımız merak etmesin biz yolu bozuk bölgelerde pansuman tedbirler yapıyoruz ama daha kalıcı ve kullanışlı yol kaplamaları yapmak için bölgelerdeki tüm altyapı çalışmalarının bitmesini bekliyoruz. Tamamlanan ve biten alanlarda da inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kaplamalarını yapacağız. Biraz daha sabır bekliyoruz çünkü bazen elektrik firması, bazen doğal gaz firması bazen de BUSKİ tarafından çalışıyor. Yani beklemek zorundayız ve birlikte hareket etmek durumundayız. Aksi takdirde tekrar tekrar bölgeleri kazmak durumunda kalırız. Ben çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”