İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından 8 Temmuz 2023 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede seçimle göreve gelen Başkan Mehmet Nuri Tayyar ve ekibi, 8 Aralık 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek olağan kongrede yeniden aday olacaklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Nuri Tayyar, “8 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurulda, üyelerimizin teveccühü ile göreve seçildik. Geride bıraktığımız 5 aylık süreçte güzel çalışmalara imza attık ve geleceğe dair projeler ürettik. Derneğimizi daha iyi noktalara taşımak ve projelerimizi hayata geçirmek adına 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:00’da Dernek lokalimizde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurulumuzda yeniden aday olma kararı aldık. Kongremizin camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm üyelerimizi 8 Aralık Cuma akşamı derneğimize davet ediyoruz” dedi.

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