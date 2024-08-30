Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “30 Ağustos, başarmak, kazanmak durumunda olduğumuz iktisadi zaferle de belleğimizde kalmalı” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında emekli albay ve yazar Atilla Güler’in konuşmacı olduğu “Lozan’a Giden Son Zafer” isimli bir konferans düzenledi.

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen konferansta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları ve kent sakinleri yer aldı.

Konferansın açılışında Başkan Uysal, üretim dengesini koruyamayan ülkelerin zamanla yoksullaştığını ve diğer ülkelere bağımlı hale geldiğini dile getirdi. Reformların yapılması ve kapitülasyonların kaldırılması sonucu sağlanan ekonomik kalkınmayla Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar görmeden ayrıldığını hatırlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bizim Büyük Taarruz’la başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle bir noktaya ulaşan ve 9 Eylül'de İzmir'de noktalanan bu süreçten aldığımız ilham, biraz da üretimle, iktisatla, başarmak durumunda olduğumuz kalkınmayla, kazanmak durumunda olduğumuz iktisadi zaferle de belleğimizde kalmalı.”

Başkan Uysal, konferans sonunda Güler’e çiçek taktim etti. Güler ise “Kafkasya: Zafer, İhanet ve Hüzün” ve “Balkanlara Hüzünlü Veda” kitaplarını imzaladı.