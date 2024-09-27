BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, kendisine bağlı İftariye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu İtfaiye Haftası İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, itfaiyecilerle bir araya geldi. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Başkan Yardımcısı Çobanoğlu, " Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan çalışma arkadaşlarımızın ve tüm itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası’nı kutluyoruz" dedi.

Ardından itfaiyecilerle kahvaltı yapan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu’na diğer bir Başkan Yardımcısı Bilen Gökten eşlik etti.