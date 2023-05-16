Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde yola aniden çıkan otomobile çarpmamak isteyen motosikletli, kamyonetin altına girdi. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Baki yönetimindeki Fatih Y.(34) 16 F 5184 plakalı motosiklet caddeye bir anda çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yan yatarak sürüklenen motosiklet park halindeki 16 UV 458 plakalı kamyonetin altına girerken, sürücüsü de yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı sürücü, burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Murat Erdoğan