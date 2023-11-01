Programda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bizler sabrımızın son demine kadar duruyoruz. Bu sabır bir patlarsa işte o zaman dünya görsün ne oluyor. İnşallah patlamadan kardeşlerimiz için barış, hürriyet ve çift devlet modeli biran evvel hayata geçirilir” dedi.

72 farklı milletin bir arada huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde tüm Balkanları kuşatan kardeşlik köprüsü kuruluyor. 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Sakarya Balkan Günleri programı başladı. 3 gün sürecek Balkan günleri programında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva, Batı Trakya’dan gelen ve alanında yetkin misafirler Sakarya’nın kardeşlik coğrafyasında buluştu. İlki bugün gerçekleşen programda misafir ülkeler adına gelen temsilciler, Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen programda konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Balkanlar aynı zamanda Türkiye’nin vacibi”

Türkiye’nin öneminden bahseden Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, “Biz Türkiye ile sadece bir dost devlet değiliz. Türkiye 500 yıl orada kaldı. Türkiye’nin emaneti sadece Balkanlar değil Balkanlar aynı zamanda Türkiye’nin vacibi 2002 yılında karanlıkta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir ampul yakıyor. Bu ampul sadece Türkiye’ye değil balkanlar dahil dünyanın her yerine aydınlık vermeye başladı. Türkiye ve halkı güçlü bir halktır. Türklerin, Fatih Sultan Mehmet gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü insanlara ihtiyacı olacak” dedi.

“Oradaki kardeşlerimize Türkiye sahip çıkıyor”

Türkiye’nin önderlik yaptığını ifade eden Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı, “Bugün Gazze’de katliam devam ederken görüyoruz ki gerçek anlamda oradaki kardeşlerimize Türkiye sahip çıkıyor. Yalnız Balkanlar’da Müslümanlar değil, dünya çapındaki Müslümanların Türkiye’den büyük bir beklentisi var. Elbette Türkiye bugün önder konumunda. İnanıyoruz ki daha da güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.

“Bu sabır bir patlarsa işte o zaman görün ne oluyor”

Programda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Gönül coğrafyamızda Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu bizim için ayrılmaz bir bütündür. Müslümanlar, inananlar bir vücudun uzuvları gibidir. Uzvun neresi ağrıyorsa canımız oradadır. Şuanda canımız Gazze’de. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Maalesef bu medeniyet, Filistin’de tarihinin en büyük imtihanlarından birini yaşıyor. Her birimiz orası için destek vermeye hazırız ve ne gerekiyorsa gereğini yaptığımız cümle alem biliyor zaten. Bizler sabrımızın son demine kadar duruyoruz. Bu sabır bir patlarsa işte o zaman dünya görsün ne oluyor. İnşallah patlamadan kardeşlerimiz için barış, hürriyet ve çift devlet modeli biran evvel hayata geçirilir. Kıbrıs gibi, biz aynı şeyi en azından burada da bekliyoruz. Bunu yapmalarını istiyoruz ve bunun için sonuna kadar da direneceğiz” şeklinde konuştu.

“Bunlara insan demek zor”

İsrail yönetimi hakkında konuşan Yüce, “Onlar duymuyorlar, kulakları tıkanmış, gözleri kararmış, duygu diye bir şey kalmamış, bunlara insan demek zor. Murat Kekilli’nin şarkısında dediği gibi ‘İsrail’e devlet diyenin yüzüne tüküreyim’; maalesef zor. Allah ıslah etsin, Allah Kahhar ismi ile kahretsin, yok etsin. İnsan değil bunlar” ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımız farklı olabilir, gönüllerimiz bir"

Balkan Buluşmaları hususunda açıklamalarda bulunan Yüce, “90’lı yıllarda Bosna ve ardından Kosova ile Makedonya’da yıkılan camilerimizi, ölen çocuklarımızı ve katledilen insanlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Büyük Balkan Buluşması’nda gönülleri birleştirmek için Sakarya’da buluştuk. Balkanlar deyince malum hepsi içerisinde; Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kosova, Arnavutluk. Hiçbirini ayırmıyoruz oralarda bizim meşalelerimiz var. Her noktasında bizim kültürümüz, canlarımız var. Daha öncelerinde parça parça şekilde buluşmalar oluyordu ama bu kez topyekûn ve kapsamlı şekilde ilk kez yaptık. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimiz tekrar buradan bütün Dünya’ya ilan ediyoruz. Bizi ayıramadınız, bizi yok edemediniz, yok olmayacağız, biz düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız ve kalkmaktayız da. Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi kimse bozamayacak, sınırlarımız farklı olabilir, gönüllerimiz ve yüreklerimiz bir onları kim ayıracak?” dedi.