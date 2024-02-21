Tarımda hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin ve hatta Dünya’nın dikkatini çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMFİBED) tarafından verilen ulusal düzeydeki Tarım Bilimleri Ödülü’ne layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımın her alanında gerçekleştirdiği reformlarla Türkiye’de ve hatta Dünya’nın birçok şehrinde örnek oldu. Topraksız tarımda, seracılıkta, sebze ve meyve üretim hatlarında son teknolojiyi kullanarak geleceğe ışık olan ‘üreten projeler’ oluşturan Büyükşehir, yüksek ziraat mühendisi olan başkanı Ekrem Yüce ile 5 yılda önemli adımlar atmıştı. Üretimde birçok yeni teknolojinin de aktif kullanılmasının önünü açan Başkan Ekrem Yüce, ulusal düzeyde bir ödüle daha layık görüldü.

TÜMFİBED Tarım Bilimleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Engin Özhatay ve eşi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neriman Özhatay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti. TÜMFİBED yönetimi Başkan Yüce’ye ulusal düzeyde bir ödül olan Tarım Bilimleri Ödülü’nü takdim etti. Tarım alanındaki tecrübeleri ve tarımsal ticaretteki faaliyetleriyle Türkiye’nin tanıdığı TÜMFİBED yöneticilerini ağırlayan Yüce, Sakarya’da tarımda milat olarak görülen son 5 yılı anlatarak bu projelerin gelecekte şehre oluşturacağı katma değerden bahsetti.

Başkan Yüce, “Sakarya’da domatesten mantara, çilekten avokadoya, kuşburnundan safrana kadar birçok şifalı ve organik ürünün üretimi için öncü olduk, birbirinden güzel tesisler inşa ettik. Şu anda bu şehrin dört bir yanında Büyükşehir üretiyor, kazanıyor ve üreticiye de kazandırıyor. Bunları yapmak elbette ki kolay olmadı ancak tarımda attığımız her adımın meyvesini şehrimiz yıllar boyunca olacak ve dünyada ‘Tarım Şehri’ olarak anılacak. Bu gurur ve onur bize yeter diyoruz. Bu kıymetli ödül için de federasyonumuza ve onların nezdinde siz değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül takdiminin ardından Yüce, federasyon yöneticilerine hediyeler takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.