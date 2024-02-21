SUBÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından son bir yılda iş başı yapan personellere yönelik iki oturumlu 2024 Yılı Oryantasyon Programı düzenlendi. Programda üniversitenin tanıtımından protokol kuralları ve iş güvenliğine kadar birçok başlık altında sunumlar gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı; üniversite bünyesinde son bir yılda iş başı yapan idari personeller için iki oturumlu 2024 Yılı Oryantasyon Programı düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen programın ilk oturumu Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen’in selamlama konuşmalarıyla başladı. İlk oturumda SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Erol Mutugu, üniversitenin kurumsal kimliğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Kalite Koordinatörlüğü’nden Fevzettin Aydın Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Temel Efendioğlu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hakan Saltan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Özgür Haykır Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın görev ve faaliyet alanlarına ilişkin detayları paylaştı. İlk oturumun sonunda Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı, İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış ve Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürü Yusuf Adıyaman soru-cevap bölümü ile iş başı yapan personellerin sorularını cevaplandırdı. Programın ikinci oturumunda SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik tarafından ‘Protokol Kuralları ve Etkili İletişim’ eğitimi, SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mehmet Yılmaz tarafından ise ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi. Programa toplam 54 personel katıldı.