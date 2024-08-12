Capital Country Clup’ın ev sahipliği yaptığı ve 9-10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Spor Toto Özel Unvan Engel Atlama Yarışı, büyük bir coşkuyla tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı olan ve Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş binicilik komplekslerinden biri olarak değerlendirilen Başkent Binicilik Kulübü'nde düzenlendi. Her yıl bir kez düzenlenen bu prestijli etkinlik, binicilik sporunun en üst seviyesindeki biniciler ile atlarını bir araya getirdi.

Yarışmanın düzenlendiği Başkent Binicilik Kulübü, son teknoloji ile donatılmış tesisleri ve geniş seyirci kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kulüp, sadece yarışmalar için değil, aynı zamanda binicilik eğitimleri ve diğer etkinlikler için de popüler bir merkez konumunda bulunuyor.

Spor Toto Özel Unvan Engel Atlama Yarışı, bu yıl da oldukça çekişmeli geçti. Toplam 20 at ve binicinin katıldığı yarışmada, engelleri en hızlı ve en hatasız bir şekilde geçen biniciler dereceye girebildi. Yarışmada birinci, Extasy Courtıl isimli atıyla Ömer Çetin oldu. Çetin, yarış boyunca gösterdiği üstün performans ve ustalıkla haklı bir zafer kazandı. İkinciliği Başkent Binicilik Kulübü'nden Kaan Kızılkaplan, "Charmeur 427" isimli atıyla elde ederken, üçüncülük ödülü TSK Spor Kulübünden Yüzbaşı Murat Çetinkaya ve Nehir isimli atına gitti.

Bu tür yarışmalar, sadece sporcular için değil, aynı zamanda izleyiciler için de büyük bir keyif sunuyor. Etkinliğe katılan izleyiciler, muhteşem atların ve yetenekli binicilerin performanslarını büyük bir heyecanla takip etti. Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren binicilere plaket ve çeşitli ödüller takdim edildi.